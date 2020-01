İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kültür A.Ş.'nin; terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladığı ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın terör örgütü PKK'yı anlattığı ve övdüğü "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap satılmaya başlandı, Cansız, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıtıldı!

İBB: "SAKİNE CANSIZ, DESTANSI BİR YAŞAMIN KAHRAMANI"

İstanbulkitapcisi.com'da, terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı kitabı şöyle övüldü:

"Destansı bir yaşamın kahramanı olan Sakine Cansız, kendi diliyle Dersim'li kadının direngen yönüne ve kendini gerçekleştirme serüvenine değiniyor. Kitabının birinci cildi, Cansız'ı çocukluk yıllarından ilk cezaevine giriş yıllarına kadar anlatıyor. Kitap, aynı zamanda Cansız'ın doğumundan başlayarak, ailesi, yetişme koşulları, özgürlük mücadelesiyle tanışması ve katılımı, yürüttüğü çalışmalar, o dönem yaşanan gelişmeler ve tutuklanma sürecine yer veriyor."

"ÖLÜMLE HER AN ATBAŞI GİDEN ATMOSFERDEYDİK"

İstanbulkitapcisi.com'da yer alan kitap tanıtımında terörist Sakine Cansız'ın terör eylemlerini öven sözlerine de yer verildi.

"Kişilikleri en çok zorlu süreçlerde tanırdık. Çünkü ölümle her an atbaşı giden bir atmosferdeydik. Her gün ölen hücrelerin seni fiziki olarak büyük acı içine koyuyordu. İşte böyle bir anda, ruh sağlamlığı varsa, iradeye hakimsen, ölüme gülerek gidiyorsan, inancın ruhunu kucaklamışsa, sen ölümü de düşmanı da kahredersin, ürkütürsün. Tersi durumda da ölüm korkusu seni yavaş yavaş ihanete götürür."

"APOCU GERÇEKLİK YOĞUN SAVAŞ HALİNDE BU MUAZZAM GELİŞMELERİ YARATTI"

"Her birimizin gerçekliğinde karmaşık kendine göre sayısız olay var. Bende, bizlerde açığa çıkan yansıyan her şey bizim gerçekliğimizin yani bir bütünün versiyonlarıdır. Ama Apocu gerçeklik bütün bunlarla birlikte ve aynı zamanda hepsiyle yoğun savaş halinde bu muazzam gelişmeleri yarattı. Apocu kavganın özelliği özgünlüğü burada anlam kazanıyor. Çünkü hiçbir savaş kendi içinde bu kadar zenginliği barındırmamıştır. Hiçbir devrim kendi içinde tek tek insanda bu kadar uzun süreli sancılı ama başarılı devrimler gerçekleştirmemiştir. İşte zaferin garantisi burdadır."

Fransa'da öldürülen Sakine Cansız, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunuyordu. PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez, 10 Ocak 2013 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülmüştü.

CANAN KAFTANCIOĞLU, SAKİNE CANSIZ'I ÖVDÜĞÜ GEREKÇESİYLE HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı ifade ediliyor.

KAFTANCIOĞLU DA, TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'I ÖVDÜ

Canan Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinin ardından şu paylaşımda bulundu: "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan'ın öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından söz konusu paylaşımlarını sildi.

KAFTANCIOĞLU, SAKİNE CANSIZ PAYLAŞIMINDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİL!

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya; "Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim. (...) O yüzden bu konuda hiçbir değişiklik olmadı" yanıtını verdi

BAŞSAVCILIK: CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Canan Kaftancıoğlu'nun kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü kurucusunun söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesi terör örgütü propagandası olarak değerlendiriliyor.

Başsavcılığın iddianamesinde; sanık Canan Kaftancıoğlu'nun beyanları ile Sakine Cansız'a ilişkin tweet içeriğini savunduğu ve halen aynı düşüncede olduğunu ifade ettiğine dikkat çekiliyor.

KAFTANCIOĞLU, 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "T.C. Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet; Canan Kaftancıoğlu'nu 'Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 14 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alanen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı

KENAN KIRAN / SABAH