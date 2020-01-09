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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:18

'li vekiller Paris'te öldürülen 'lı teröristleri anma töreninde

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Paris’te öldürülen 'nın kurucularından ile ve 'ı anma toplantısına katıldı. PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris’te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi.

HDP'li vekiller PKK'lı teröristleri anma töreninde

Parti temsilciliğinde 'li milletvekillerinin de katıldığı bir anma etkinliği düzenlendi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Twitter'da skandal anma töreninde çekilen fotoğrafları çok konuşulacak bir notla birlikte paylaştı.

"ÇÖZÜM VE BARIŞ'A SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"
HDP'li Vekil Meral Danış Beştaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış'ı hedefledi. Çözüm ve Barış'a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla

NE OLMUŞTU?
'nın kurucularından (54), (24) ve (28), 9 Ocak'ta Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.


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