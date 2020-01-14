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Vatandaşlardan 'ye zor soru! "Bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı?"

, Kanal ’u duydu. “Hadım eder” teşhisini koydu. Vatandaş şoke oldu. “Peki bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı?” diyerek en zor soruyu sordu!




CHP, Kanal İstanbul'u duydu. "Hadım eder" teşhisini koydu. Vatandaş şoke oldu. "Peki bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı" diyerek en zor soruyu sordu!

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