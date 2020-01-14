CHP, Kanal İstanbul'u duydu. "Hadım eder" teşhisini koydu. Vatandaş şoke oldu. "Peki bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı" diyerek en zor soruyu sordu!
- Güncel
- 14.01.2020
- Gazete
Vatandaşlardan CHP'ye zor soru! "Bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı?"
CHP, Kanal İstanbul’u duydu. “Hadım eder” teşhisini koydu. Vatandaş şoke oldu. “Peki bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı?” diyerek en zor soruyu sordu!
CHP, Kanal İstanbul'u duydu. "Hadım eder" teşhisini koydu. Vatandaş şoke oldu. "Peki bu eserler de şu hastalıklara yol açar mı" diyerek en zor soruyu sordu!
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