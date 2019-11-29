Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, ABD'de görüntülendi. Lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Washinton DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü. Firari FETÖ'cü alışverişinin tamamlamasının ardından mağazadan ayrıldı. Şükür'ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.