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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:36

Firari ’cü 'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bakın nerede görüntülendi

/ soruşturması kapsamında firari eski futbolcu , ’de mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. FETÖcü hain "Galatasaray- maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ifşa etmişti.

Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, ABD'de görüntülendi. Lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Washinton DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü. Firari FETÖ'cü alışverişinin tamamlamasının ardından mağazadan ayrıldı. Şükür'ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

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