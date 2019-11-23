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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 17:10

'cü 'in nerede olduğu ortaya çıktı! ifşa etti

firarisi eski futbolcu , kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu 'in nerede olduğunu Twitter'dan yaptığı paylaşımla ifşa etmiş oldu. Şükür, paylaşımında, “Galatasaray- maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik' ifadelerini kullanarak Erdem'in 'de olduğunu ortaya çıkardı.

FETÖ'cü Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı

Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" diye yazdı. Fakat yayın başladıktan sonra , 'in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan firarisi futbolcunun 'de olduğu anlaşıldı.

GÜLEN'İN ARTIK SUYUNU İÇMİŞTİ
'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı 'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlatmış ve ifadesinde Arif Erdem'in Gülen'in artık suyundan içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu."

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