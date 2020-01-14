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  • 14.01.2020 17:52
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 17:52

Son dakika: , 'ın Büyükelçisi'ni kabul etti

Son dakika haberine göre 'nin 'deki grup toplantısının ardından  Hulusi Akar, 'ın Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.

Bakan Akar'dan önemli kabul!

Hulusi Akar, 'ın Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, 'nin 'deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşıldı.

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