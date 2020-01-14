Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşıldı.
Son dakika: Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Son dakika haberine göre AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
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