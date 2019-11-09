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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 20:05

'cü 'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Sakarya'da, () üyeliğinden yargılanan eski futbolcu firari FETÖ'cü 'ün babası 'ün mal varlığına tekrar tedbir kondu.

FETÖ'cü Hakan Şükür’ün babası hakkında flaş karar!

Firari 'cü 'ün babası 'ün FETÖ üyeliğinden yargılan davada mal varlığına tekrardan tedbir konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün babası 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim'de görülen davada mahkeme heyetine mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için itirazda bulunmuştu. Görülen davada mal varlığı üzerindeki tedbir mahkeme heyetince kaldırılmıştı.

İtirazı değerlendirmek üzere tekrardan toplanan 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aldığı kararla sanığın mal varlığına yeniden tedbir konulmasına karar verdi.

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