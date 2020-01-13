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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 16:30

'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı!

’da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbetleri devam ediyor. İl binası önündeki bekleyişleri devam eden annelerden , "Ben de buraya (HDP il binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş.” ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetine acılı bir anne daha katıldı!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününe girdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan yaptığı açıklamada, 5 yıl önce sabah evden çıkan kızından bir daha haber alamadığını söyledi.

Daha sonra kızını bulmak için HDP İl Başkanlığı binasına geldiğini dile getiren Ayhan, "Dediler ki 'Dağa buradan gönderiliyorlar. Ben de buraya (HDP il Binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş.' dedi." ifadelerini kullandı. Ayhan, 3 ay sonra kızının kendisini telefonla arayıp, Suriye'nin sınırındaki Aynularab kentinde olduğunu söylediğini anlattı.

HER GECE TELEFON BEKLİYORUM
Oturma eylemine katılan annelerin evlatlarına kavuşmasının kendisini umutlandırdığına değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Önceden inanmıyordum. Komşumuzun çocuğu gelince inandım, ben de oturmaya geldim. Çocuklarıma 'Ben de gidip oturacağım.' dedi. Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye. Ondan hep haber bekledim. Kaçıp gelenleri duyduğum zaman hemen yanlarına gidip kızımı soruyorum. Ben kızımın gelmesini istiyorum."

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