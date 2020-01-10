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  • 10.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 11:14

İmamoğlu vatandaşa değil brandalara çalışıyor! e binerken zorluk çeken engelli vatandaşlar isyanda!

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşa hizmet etmek yerine köstek olmaya devam eden 'li Başkanı , engelli vatandaşların duraklarında çektikleri zorlukları görmezden geliyor. Özellikle metrobüs durağında asansör çalışmıyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor. Duruma isyan eden engelli bir vatandaş, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor.

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