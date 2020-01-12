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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 02:09

Son dakika: , 'li mevkidaşı ile görüştü

, bugün yapacağı Rusya ziyareti öncesi 'li mevkidaşı ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

, bugün yapacağı Rusya ziyareti öncesi 'li mevkidaşı ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu daha önce de, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.

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