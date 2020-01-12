Bakan açıkladı! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimatı verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in moderatörlüğünde ekrana gelen Başkent Kulisi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan Metro ve Karayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamalardan önemli başlıklar;

Kanal İstanbul projesinin yapım amaçlarından biri İstanbul boğazında riskleri bertaraf etmektir. Cumhurbaşkanımız projeyi 2011 yılının Nisan ayında kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanımız vaat ettiği bütün projeleri hayata geçirdi.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ NE OLACAK?

Bu projenin yatırım planına alınması için, bu projenin maliyetlerini ne olacağını belirledik. Buraya harcayacağımız paranın kat ve kat fazlasını getirecek. Projenin 15 milyar dolar maliyeti var. Burası uzun vadeli bir projedir. Bu projeler diğer birçok alana etki eder. Kanal İstanbul ülkemizin lojistik bir üs olmasını sağlayacak bir projedir. Projenin 4 yılda maliyetini, 20 yılda ise 60 milyar dolar geri kazandırmasını bekliyoruz.

BEKLEME SÜRESİ 35 SAATİ BULUYOR

Şuanda İstanbul Boğaz'ında ortalama bekleme süresi 15 saat. Bizim bu trafiği yönetirken öncelik sırası verdiğimiz ve beklettiğimiz gemiler var. Bu süre tehlikeli madde taşıyan gemilerde ortalama 35 saati buluyor. Boğaz'daki hava durumundan dolayı bazen boğazı kapatmak zorunda kalıyoruz. Bu süre yıllık 550 saati bulabiliyor. Boğaz'da spor aktiviteleri yapıyoruz böyle zamanlarda boğazı trafiğe kapatıyoruz. Kanal İstanbul'u bir alternatif olarak yapıyoruz. 9 yıl boyunca projenin her türlü yönünü en ince detayına kadar inceledik araştırdık.

GEMİ VE YÜK MİKTARI HIZLA ARTACAK

Deniz yolunu kullanacak olan araçlar için önemli fırsatlar sağlayacak. Deniz araçlarının boyutu giderek büyüyor. Bunun amacı maliyetleri en aza indirmek. Yaptırdığımız bir araştırmaya göre 2050'de 78 bin gemi gemi talebi var. Eğer kanalı yapmazsak bu gemiler başka yere gider. Bulunduğumuz coğrafyanın avantajını ülkemiz menfaati için kullanmalıyız.

RANT TARTIŞMALARI

Bu konu çok fazla manipüle ediliyor. Bu araziler kimin bu ülke insanının arazisi. Bu ülke insanının zenginleşmesi rant olarak görülüyorsa biz bunu kabul etmiyoruz. Burada arazilerin yüzde 44'ü kamuya ait. Kanal İstanbul'da öncelikle devletimiz faydalanacaktır. Kanal İstanbul çevresini de geliştirecek. Kanal İstanbul projesinden binlerce düşük gelirli insanımız faydalanacak. İstanbul'da çok yoğun yapılaşmanın olduğu bölgeler var. Bu bölge bir alternatif olacak. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmada avantajlı kredi imkânları sağlanacak.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil. Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikâyet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda "Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız" dedi ve talimat verdi. Yapmazlarsa Hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz."

KANAL İSTANBUL İHALE SÜRECİ

2020'de çalışmalara başlayacağız. Bu bölgede mevcut altyapılar var. Kanal İnşaatından dolayı trafiğin etkilenmemesi için ilk çalışmaları yapacağız. 7 adet karayolu geçişi inşa edilecek. Demiryolunu kanalın altından tünelle geçireceğiz. Çin'den başlayıp Londra'ya gidecek demiryolumuz var. Bu hat kanalın üstünden geçecek. BOTAŞ doğalgaz hatları kanalın altından geçecek. Bu planların hepsi hazır. Bunlar bittikten sonra kanalın inşaatına gireceğiz. Kanal İstanbul yapımına karar verildiğinde ilgili bakanlıklarımız ve İBB bir protokol yaptık. Kanal'ın inşaatını ile ilgili tarafların sorumluluklarını belirledik. Burada herkes üzerine düşeni yapacak.

ÖNCE ALTYAPI VE YOLLAR SONRA KANAL KAZASI

15 milyar doların 5 milyar doları bu yolların yeniden inşasına harcanacak. Kanal İstanbul yap-işlet-devret yöntemi ile yapmayı planlıyoruz. Çin, Hollanda, Belçika, Kore ve Rusya'dan firmalar Kanal İstanbul ile ilgileniyor. Bu firmalar ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Ancak yap-işlet-devret olmazsa Kanal İstanbul'u kendi bütçemizle yapacağız.

GEMİ GEÇİŞLERİNDEN 1 MİLYAR DOLAR

Gemi geçişlerinden 1 milyar dolar, diğer deniz ve turistik amaçlı yapılardan 350 milyon dolar gelir bekliyoruz. Bu kanaldan çıkacak toprak ile Karadeniz'de alanlar inşa edeceğiz. Burası rüzgâr enerjisine uygun alanlar. Buradan da enerji amaçlı gelirler elde etmeyi planlıyoruz.

İstanbul havalimanını yaptık burada devletin cebinden 1 kuruş çıkmadı. Şuanda 1 milyar Euro'nun üzerinde devlete para veriyor. 25 yıl sonrada bu tesisin anahtarını bana verecek ve gidecek. Buraya 4 milyar Euro yatırım yaptı 5.5 milyar Euro daha yatırım yapacak ve gidecek. 25 boyunca kira ödemeye devam edecek. Yap-işlet-devret ile yaptığımız otoyollar 10 yıl sonra devlete kapacak.