Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Van, Rize, Artvin ve Trabzon için kritik uyarılarda bulundu. İşte 13 Ocak Meteoroloji il il hava durumu raporu...

VAN İÇİN KRİTİK UYARI

Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak 13.01.2020 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde (600 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.