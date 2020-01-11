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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 17:39

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bin için Arapça taziye mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , bin için hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan Umman Sultanı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan bugün hayatını kaybeden bin el Said için hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için yayımladığı taziye mesajında, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanarak, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.

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