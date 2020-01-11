Gelen son dakika haberine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı İstanbul'un pek çok noktasında da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış:

Aslında çok fazla bilgi yok. Daha önce 5,7'nin olduğu yere yakın bir deprem. Sanki 5.7'nin artçı depremi gibi duruyor.

Vatandaşların panik olmadan önlem almasını unutmaması gerekiyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi, deprem kuşaklarının en önemlisinde yaşıyor.

Deprem olduğunda değil de, depremden önce ne yapmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Büyük bir depremin haberi olup olmayacağı muhtemel sorudur. Bu konuda bir şey söylemek mümkün değil.

Kuzey Anadolu fayındaki depremler, orta büyüklükte deprem olmadan doğrudan olan depremler. Bu depremin olağan bir deprem olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör:

Bundan yola çıkarak, büyük deprem geliyor habercisidir diyemeyiz. Marmara ve İstanbul halkı da buna inanmasın. Ben de daha yeni haber aldım. Ne yapmamız gerekiyor? Sakin olmamız gerekiyor. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Hiç bilemeyiz. Bu deprem büyük bir depremin haberidir diyemeyiz, insanlar hemen paniğe kapılıp sokağa dökülmesinler. 4,7 büyük bir deprem değil. Hep şunu söylüyoruz. Eviniz sağlamsa hiçbir depremden korkmayın.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak"

MARMARA BEŞİK GİBİ

Marmara Denizi'nde geceden bu yana büyüklüğü 3'ün üzerine çıkmayan pek çok deprem meydana gelmişti. Saat 16.30 itibarıyla son 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.