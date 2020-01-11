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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:46

'daki 4,7'lik sonrası uzmanlardan korkutan uyarı

başta olmak üzere 'nin genelinde hissedilen bir meydana geldi. , merkez üssü Silivri açıkları olan depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. Jeoloji mühendisi Prof.Dr. ve Jeofizik mühendisi kırılan fayı A Haber’e değerlendirdi. Öziçer, “Depremi önceden tahmin etmek imkansız. Şöyle bir bilimsel gerçek var ister 4,5 olsun ister 6 büyüklüğünde olsun bunun artçıları devam edecektir." dedi.

Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı

başta olmak üzere 'nde hissedilen 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem uzmanları ise 4.7'lik depremi yorumladı. ise Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, Twitter hesabından olumsuz bir durumun gelişmediğini ve 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğini bildirdi. Jeoloji mühendisi Prof.Dr. ve Jeofizik mühendisi kırılan fayı A Haber'e değerlendirdi.



KTÜ Jeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Osman Bektaş,"Çoğu bilim insanı orta Marmara'da beklediği büyük depremin tarihsel yeri çok önemli. 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 lik deprem ve bugünkü 4.7 lik deprem aynı bölgede olmuştur. Bu bölgenin karakteristik depremlerindendir. İleride daha büyük deprem olabilir mi konusunda net bir şey söylemek mümkün değil ancak yıkıcı deprem yani 6 veya 6'dan büyük depremlerin olma olasılığı bu bölgede elbette vardır. Ama bugüne kadar yapılan jeofizik çalışmaları şunu gösteriyor ki deprem odak noktalarının dağılımı derinlikleri orta Marmara'dan batıya doğru gittikçe derinleşmektedir. Beklenen büyük İstanbul depremi orta Marmara'da değil İstanbul'un doğusunda olabilir görüşü yeni yapılan çalışmalarla desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Başkanı Sinancan Öziçer, "26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik deprem öncesinde artçılar meydana gelmişti. Depremi önceden tahmin etmek imkansız. Şöyle bir bilimsel gerçek var ister 4,5 olsun ister 6 büyüklüğünde olsun bunun artçıları devam edecektir. Tabi ki azalarak devam edecektir. Alüvyal zeminde, balçık zeminde ve kayalık bir zeminde deprem dalgaları çok farklı hareket ettiğinden dolayı binaların aldığı hasar ve verdiği tepkilerde birbirinden farlılık gösterecektir. Buna bağlı olarak depremi hissetme oranı da değişiklik gösterecektir. Alüvyal veya yumuşak dediğimiz bir zeminde depremi hissetme oranı daha fazladır. Örneğin İstanbul Avcılar'ın zemini bu olduğu düşünülüyor bu yüzden gölcük depremini kmlerce uzaktaki Avcılar'ı etkiledi. vatandaşların sakinliğini koruyarak süreci atlatmaları gerekiyor. " dedi.

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