AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre Ukrayna'dan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukraynalı mevkidaşına Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait PS752 sefer sayılı uçağın vurulmasına neden olanların cezalandırılacağına dair söz verdiği belirtildi.
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