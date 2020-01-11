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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:49

Son dakika: Ruhani, 'dan özür diledi

Son dakika haberine göre; , lı mevkidaşı Zelenskiy'den özür dileyerek sorumluları cezalandırma sözü verdi.

Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

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