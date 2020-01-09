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  • 09.01.2020 11:27
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:36

Son dakika: 'ndan açıklaması

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada,"8 Ocak'ta , , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından ’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." denildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

, , , GKRY ve Mısır tarafından konusunda yapılan görüşme hakkında açıklamada yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçekdışı tezlere dayanmaktadır.

Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız uluslararası hukuka uygun ve meşrudur.

Bu Mutabakat Muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz'de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

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Gündem
Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.''

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