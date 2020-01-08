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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 13:54

Son dakika: - gerilimi sonrası gözler Başkan Erdoğan - Putin zirvesinde

Son dakika haberi... Orta Doğu'da yaşanan - geriliminin yankıları sürerken, Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı kritik zirve için İstanbul'da bir araya geldi. TürkAkım projesi açılış töreni öncesi Haliç Kongre Merkezi'nde Erdoğan ile Putin baş başa bir görüşme gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı 'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM: ABD, İRAN, SURİYE VE LİBYA
İki liderin görüşmesinde - gerilimi, Libya, Suriye ve TürkAkım projesinin konuşulması bekleniyor.

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