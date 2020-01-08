Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
GÖRÜŞMEDE GÜNDEM: ABD, İRAN, SURİYE VE LİBYA
İki liderin görüşmesinde ABD- İran gerilimi, Libya, Suriye ve TürkAkım projesinin konuşulması bekleniyor.
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