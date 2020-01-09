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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:38

, Yunanistan, ve Rum yönetiminden karşıtı küstah açıklama!

'nin Libya'ya asker gönderme kararı, 'i sömürge haline getirenlerin uykularını kaçırdı. Darbeci Sisi'nin yönettiği 'ın Dışişleri Bakanı İtalya, , Yunanistan ve 'yla Türkiye karşıtı açıklama yaptı.

4 ülkeden Türkiye karşıtı küstah açıklama!

, Libya 'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı.

Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

5 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİ
Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Dışişleri Bakanı; İtalya, , Yunanistan ve 'yla bir araya geldi.

Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti.

Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.

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