Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı.
Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.
5 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİ
Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi.
Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti.
Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.
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