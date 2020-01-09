Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle imzaladığı mutabakata göre Libya'ya asker göndermeye başladı.

Türk askeri, Libya'da darbeci Hafter'in işgaline karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve koordinasyon konusunda destek verecek.

5 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİ

Türkiye'nin bu hamlesi oldukça ses getirdi. Dün Mısır Dışişleri Bakanı; İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi.

Toplantı sonrası İtalya hariç 4 bakan kamera karşısına geçti.

Bakanlar, Türkiye'nin Libya hamlesine karşı çıktıklarını ifade etti.