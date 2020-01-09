MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu" MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar geliyor... TÜM MANŞETLER