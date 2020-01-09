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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:30

MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu"

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı'nda teröre büyük darbe!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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