MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu"

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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