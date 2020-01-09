Adana polisi, 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde tankın üzerinde vatandaşlara uzun namlulu silahla ateş eden tutuklu askerlerden terör örgütü üyesi Mustafa Mert'in kardeşi, askeri okul öğrencisi Bahadır Mert'i, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

TANK ÜZERİNDE VATANDAŞA ATEŞ EDEN MUSTAFA MERT'İN KARDEŞİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Paralel Devlet Yapılanması Operasyonu'nda gözaltına alınan komiser Fevzi Mert'in oğlu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara silahla ateş eden askeri öğrenci Mustafa Mert'in kardeşi Bahadır Mert'in de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.