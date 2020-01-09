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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:35

Son dakika: 'cü hain 'ya kaçmak isterken yakalandı!

Son dakika haberine göre, hain darbe girişiminde köprüdeki vatandaşlara uzun namlulu silahla ateş eden tutuklu ’cü ’in kardeşi askeri okul öğrencisi , ’ya kaçmak isterken ’nda yakalandı.

FETÖ'cü hain Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı!

polisi, darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde tankın üzerinde vatandaşlara uzun namlulu silahla ateş eden tutuklu askerlerden terör örgütü üyesi 'in kardeşi, askeri okul öğrencisi 'i, 'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken 'nda yakaladı.

TANK ÜZERİNDE VATANDAŞA ATEŞ EDEN MUSTAFA MERT'İN KARDEŞİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca /'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Paralel Devlet Yapılanması Operasyonu'nda gözaltına alınan komiser Fevzi Mert'in oğlu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara silahla ateş eden askeri öğrenci Mustafa Mert'in kardeşi Bahadır Mert'in de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

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