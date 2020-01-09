ABD-İran geriliminin ardından dünya diken üstünde! Reuters savaş için tarih verdi

Uluslararası haber ajansı Reuters, Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürmesinin ardından ABD'de gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını açıkladı. Ipos ile gerçekleştirilen anket çalışmasına göre Amerikan halkının yüzde 71'i ABD ile İran'ın birkaç yıl içerisinde savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.

09.01.2020 08:13 - Son Güncelleme: 09.01.2020 08:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





