ABD-İran geriliminin ardından dünya diken üstünde! Reuters savaş için tarih verdi
Uluslararası haber ajansı Reuters, Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürmesinin ardından ABD'de gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını açıkladı. Ipos ile gerçekleştirilen anket çalışmasına göre Amerikan halkının yüzde 71'i ABD ile İran'ın birkaç yıl içerisinde savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.
09.01.2020 08:13
- Son Güncelleme: 09.01.2020 08:15
Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor.
Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor.
Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçi Parti destekçisinden 7'si savaşın muhtemel olduğunu düşünürken, Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 77'si de aynı görüşü paylaşıyor.
Amerikan halkının yüzde 17'si ise savaş olasılığına inanmadığını belirtirken, yüzde 5'i savaş ihtimaline ''hiç olası değil'' yanıtını verdi.
Ankete katılanların yüzde 53'ü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylamıyor.