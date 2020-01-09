Diyanet TV: 2020 Hac kuraları saat 10.00'da canlı yayınla çekiliyor. Hac kuraları sorgulama ekranı diyanet.gov.tr sitesinde saat 21.00'dan sonra tam liste halinde sunulacak. Hac kurasını kazananlar ön kayıt yaptıracak ve hac ücreti yatıracak. Peki hac ücretleri 2020 yılında ne kadar oldu? Hac kura çekilişini canlı izleyin! Hac Kuraları çekilişi saat 10.00'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Aşağıdaki video playerden canlı izleme imkanınız olacak. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir.

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