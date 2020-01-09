hac.gov.tr adresinde binlerce hacı adayı kura sonuçlarını merakla bekliyordu. Bu bağlamda 2020 hac kuraları çekiliş sonuçları takvim.com.tr adresinde olacak. 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları

09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir. Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler.

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