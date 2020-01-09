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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 18:28

.gov.tr: kura çekiliş sonuçları e-devlet ile sorgulama! ?

.gov.tr: kuraları çekiliş sonuçları gerçekleştirildi. Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter huzurunda yapılan kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Milyonlarca hacı adayı arasından kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonuçları iletilecek. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

hac.gov.tr adresinde binlerce hacı adayı kura sonuçlarını merakla bekliyordu. Bu bağlamda 2020 hac kuraları çekiliş sonuçları takvim.com.tr adresinde olacak. 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları
09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir. Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler.

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HaberlerGüncel Haberlerihac.gov.tr: 2020 hac kura çekiliş sonuçları e-devlet ile sorgulama! Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
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