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İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani'nin öldürmesi sonrasında intikam yemini eden İran ordusu hamlesini yaptı. Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki 2 askeri üssüne balistik füzelerle saldırdı. İran'dan yapılan açıklamada, aldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğü öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." açıklamasını yaptı. Trump, füze atılan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne 2018'de eşiyle birlikte ziyaret etmişti. Uluslararası haber ajanslarının peş peşe geçtiği 'son dakika' haberlerine göre, ABD'nin başını çektiği koalisyonun ana merkezini hedef alan füzeler boş alana düştü. İşte saldırı sonrası dünyanın beklediği o kareler...

08.01.2020 12:01 - Son Güncelleme: 08.01.2020 12:13
İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

Saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.

İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

TRUMP ZİYARET ETMİŞTİ
Trump, "Irak'tan çekilme planımız yok, Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz." demişti. ABD üssünü vuran İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgeden çekilmesini ve karşı hamle yapmaması gerektiğini açıkladı.

İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

Trump'ın ziyaret ettiği o üs şimdi yerle bir oldu.

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