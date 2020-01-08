İran ABD'nin üssünü yerle bir etti! İşte dünyanın beklediği o görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kasım Süleymani'nin öldürmesi sonrasında intikam yemini eden İran ordusu hamlesini yaptı. Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki 2 askeri üssüne balistik füzelerle saldırdı. İran'dan yapılan açıklamada, aldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğü öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." açıklamasını yaptı. Trump, füze atılan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne 2018'de eşiyle birlikte ziyaret etmişti. Uluslararası haber ajanslarının peş peşe geçtiği 'son dakika' haberlerine göre, ABD'nin başını çektiği koalisyonun ana merkezini hedef alan füzeler boş alana düştü. İşte saldırı sonrası dünyanın beklediği o kareler...

08.01.2020 12:01 - Son Güncelleme: 08.01.2020 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





