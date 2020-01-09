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  • 09.01.2020 18:16
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 18:16

fiyatı kaç para? ?

kura sonuçlarını erişime açtı. Vatandaşlar büyük bir coşku içinde 2020 yılı nı bekliyordu. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter huzurunda yapılan kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? İşte cevabı... 2020 yılı hac kura sonuçları takvim.com.tr'de.

Hac fiyatı kaç para? Hac kesin kayıt tarihi nedir?

2020 hac kuraları sabah 10.00'da çekilmeye başlanmıştı. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının sadece 83 bin 430 kişisi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları sonuçları sorgulama ekranı... Hac kura sorgulama ekranından TC numaranızı yazarak kurada asil mi yoksa yedek listede mi olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer.

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