2020 hac kuraları sabah 10.00'da çekilmeye başlanmıştı. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının sadece 83 bin 430 kişisi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları sonuçları sorgulama ekranı... Hac kura sorgulama ekranından TC numaranızı yazarak kurada asil mi yoksa yedek listede mi olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer.

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