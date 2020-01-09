

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında 'Kanal İstanbul depremi tetikler" sözlerini eleştirdi ve "Kanal depremi tetikler lafı yanlıştır. Kanal deprem meprem tetiklemez. Jeolojik olarak dediğim, 'Kanal büyük deprem yapar mı?' Hayır yapmaz kardeşim. Hayır yapmaz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Canlı yayına telefonla katılan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 10 Ocak tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olacak Kanal İstanbul Çalıştayı'na neden katılmadığını da açıkladı. Şengör, "Bana gönderilen programda baktım ve mesela jeolojiyle ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış" dedi.





"KANAL DEPREM TETİKLER LAFI YANLIŞTIR. KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Prof. Dr. Celal Şengör, şunları söyledi:

"Jeolog olarak kanala taraftarım veya karşıyım diyemem çünkü elimde veri yok. Ama jeolog olarak şunu söyleyeyim. Kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Kanal deprem meprem tetiklemez. Bunun hesabını yapmak da kolay."

"Jeolojik olarak dediğim, 'Kanal büyük deprem yapar, bilmem ne' Hayır yapmaz kardeşim. Hayır yapmaz. Biz bunu barajlardan biliyoruz. Atatürk Barajı'nın taşıdığı su 43 milyon kilogramdır. İstanbul Barajı'nın (Kanal İstanbul) taşıyacağı su 15 milyon kilogramdır. Dolayısıyla oradan kaldıracağın toprak 15'i çarp 2.3 ile. Sana ne çıkar, 35 çıkar. Ben sadece ve sadece jeolog olarak konuşuyor. Kanal İstanbul depremi tetiklemez…"

"(İBB'NİN KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI'NA ÇAĞRILAN) JEOLOJİYLE İLGİLİ KISIMDAKİ İSİMLERİN HEPSİ YANLIŞ"

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 10 Ocak tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olacak Kanal İstanbul Çalıştayı'na neden katılmadığını da açıkladı.

Prof. Dr. Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "'Sayın başkan demiş ki; 'Ben davet ettim, mazeret bildirdi' diye. Evet o mazeretimi de söyledim. Sayın Başkan'a ben (Ekrem İmamoğlu) televizyonda dedim ki: 'Bakın, bu işi hakikaten bilen bir avuç adam var. İki elin on parmağı kadar. Bunlarla konuşmak lazım... Geniş ve büyük toplantılar politik olarak doğrudur, bilimsel olarak yanlıştır. Bilim adamlarıyla konuşacaksın ve doğru adamlarla… Ben sayın başkanın beni (Kanal İstanbul Çalıştayı'na) davet eden yanındaki servis başlarına veya servisteki arkadaşlara izah ettim ve dedim ki, 'Bana gönderilen programda baktım ve mesela jeolojiyle ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış. Yeter ki, adam gibi çalışılsın. O zaman çıkar yapılsın mı, yapılmasın mı? Adam gibi bilimsel çalışılması lazım..."

"CELAL ŞENGÖR'ÜN DE BURAYA TELEFONLA BAĞLANMASI YANLIŞTI. BEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Ekrem İmamoğlu, Celal Şengör'ün canlı yayına telefonla bağlanmasını eleştirdi ve "Benim müdahale etme hakkım var yok bilmem yayıncılığı. Celal Şengör'ün de buraya telefonla bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşım var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e ben telefonda cevap vermem, doğru değil. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Celal Bey buraya gelseydi ben onunla yüz yüze sohbet ederdim. Bilim insanı olarak saygı duyduğum insanım. Bence söyledikleri yüzde 30 anlaşıldı, yüzde 70 anlaşılmadı telefon kalitesinden. Bir ben 'Depremi tetikler' demedim, açıklamam ve toplantı tutanaklarım var" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, CELAL ŞENGÖR'Ü CANLI YAYINA BAĞLAYAN DİDEM ARSLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu, Celal Şengör'ü canlı yayına bağlayan programın sunucusu Didem Arslan'a tepki gösterdi. İmamoğlu; Didem Arslan'ın, "Sayın başkan, ben arada size sordum, yayına, yayına, yayına…" şeklindeki açıklamasına, "Hayır, bana sormadınız Didem Hanım. Bana ne söylediğinizi biliyorum. Bana sormadınız, bana ne söylediğinizi biliyorum Didem hanım" dedi.





İmamoğlu, Didem Arslan'ın "İtirazınız olmadı ama…" şeklindeki hatırlatmasına, "Hayır, bana söylediğinizi biliyorum. Benim itiraz hakkım var mı, yok mu? Bilmiyorum. Ben bu konuda deneyimli televizyon insanı değilim birilerinin söylediği dediği gibi" ifadelerini kullandı.

"BEN SİYASETİ ÖĞRENMEDİM. BİLDİĞİNİZ SİYASETTEN ANLAMAM"

İmamoğlu, Didem Arslan'ın, "Sayın başkan, siyaseti çok fazlasıyla öğrenmişsiniz" şeklindeki açıklamasına, "Hayır, ben siyaseti öğrenmedim. Ben düzgün tavrı öğrendim. Bildiğiniz siyasetten anlamam" dedi.

İmamoğlu, Didem Arslan'ın, "(Celal Şengör'ü canlı yayına alması) Siz istemeseydiniz bağlamazdım" şeklindeki sözlerine, "Bana sormadınız. Bana ne söylediğinizi biliyorum. Anlatmıyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "CELAL HOCAM BİZ DE SİZİN EMRİNİZDEYİZ. BİZ SİZDEN TALİMAT ALIRIZ"

26 Eylül 2019 tarihinde saat: 13.59 merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Ekrem İmamoğlu, özel televizyon programında deprem konusunda konuşan Prof. Dr. Celal Şengör'e, "Celal hocam biz de sizin emrinizdeyiz. Hep beraber bu işi çözeceğiz. Biz bilimin önünde boynunu bükmeye hazırız. Endişeniz olmasın. Biz sizden talimat alırız" ifadelerini kullanmıştı.



KENAN KIRAN/SABAH