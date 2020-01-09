Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Peki e- devlet 2020 hac sorgulama girişi nasıl yapılır? E-Devlet şifresi nasıl alınır?

2020 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter huzurunda yapılan kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonuçları iletilecek.



Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

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E-Devlet Giriş

Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor.

Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.

E-Devlet Giriş Yöntemleri Nelerdir?

Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;

• e-Devlet şifresi,

• Mobil imza,

• e-İmza,

• T.C. Kimlik Kartı,

• İnternet Bankacılığı,

Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.

E-Devlet Şifresi ile Giriş Nasıl Yapılır?

E-Devlet giriş işlemlerini e-Devlet şifresi kullanarak yapmak, en çok tercih edilen yöntemdir. Çünkü çok basit şekilde temin edilebiliyor ve rahatlıkla işlemler yapılabiliyor.

E-Devlet şifresi sistem için her vatandaşa özel olarak üretilen şifrelerdir. Kendi e-Devlet şifrenizi PTT şubelerine yapacağınız bireysel başvurunuzu

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı ile gerçekleştirerek, alabilirsiniz.

İlk e-Devlet şifre alımında 2 TL ücret talep edilirken, şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız gibi durumlarda ise tekrar şifre alımı 4 TL olarak ücretlendiriliyor. Alacağınız e-Devlet şifresi sisteme ilk girişte ya da daha sonraki girişler sırasında isteğinize göre özel bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Böylelikle sonraki işlemlerde belirlenen özel şifreyi kullanabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile giriş işlemleri için giriş sayfasında bulunan "E-Devlet Şifresi İle Giriş" penceresinde "T.C. kimlik kartı" ve "e-Devlet şifresi" bilgilerini paylaşmak yeterlidir.

Mobil İmza ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

Dijital ortamda daha güvenli bir şifreleme sağlayan mobil imza ile e-Devlet giriş işlemi yapabilirsiniz. Bunun için mobil imzaya sahip olmanız gerekiyor. Mobil imza hizmeti ise GSM şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Bu yüzden GSM şirketlerine başvuruda bulunarak, aylık veya yıllık abonelik şeklinde yapılan ücretlendirme mobil imza alınabiliyor. E-Devlet girişi içinse;

• E-Devlet Kapısı giriş sayfasında "Mobil İmza" penceresini açmalısınız.

• Açılan giriş ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "GSM Numarası" ve "GSM operatörü" bilgilerini girilmelisiniz.

E-İmza ile E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?

e-İmza yani elektronik imza sistemi ise mevcut imzanın dijital ortama aktarılmasıdır. Yani kişinin imzasının dijital ortama uyumlu hale getirilerek, kayıt altına alınmasıdır. e-İmza hizmeti veren şirketlere başvuruda bulunarak, kolay bir şekilde e-imza sahibi olabilirsiniz. Ancak bu e-imza sisteminin e-Devlet sisteminde ya da diğer sistemlerde kullanımı için elektronik imza ile eşleşen kimlik numarası yazılmalıdır. Çıkan "İşlem Kodu" ilgili alana yazılarak, kart tipi seçimi yapılmalıdır. Bu işlemlerin ardından giriş yapılacak sertifika seçilip, e-imza "PIN Kodu" girilerek, imzalama işlemi tamamlanmış olur ve sisteme giriş yapılabilir.

T.C. Kimlik Kartı ile E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?

T.C. kimlik kartı ile e-Devlet giriş işlemleri kolayca yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması isimli programın bilgisayara indirilmesi gerekiyor. Kimlik kartı doğrulama işlemini e-Devlet sistemi giriş ekranına "T.C. Kimlik Kartı" yazarak, gerçekleştirildiğinizde sisteme giriş yapabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

E-Devlet Kapısı giriş işlemlerine en yeni ilave edilen giriş yöntemi olan internet bankacılığı ile giriş yöntemi, önemli bir kolaylık sağlıyor. Güvenlik yapısı ileri seviyede olan bankacılık kuruluşlarından günümüzde hizmet almayan vatandaş bulunmuyor. İşte bu noktada standart olarak turkiye.gov.tr adresindeki "İnternet Bankacılığı" ekranından ya da doğrudan ilgili banka "İnternet Bankacılığı" ekranından internet bankacılığına giriş yaparak, e-Devlet giriş işlemleri güvenle tamamlanabiliyor.