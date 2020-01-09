Hac kura sonuçları 2020 isim isim liste! Diyanet Hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl yapılır?

Hac kura sonuçları açıklanıyor. 2020 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Heyecan ve hüzün bir arada yaşandı. Duygusal dakikalar yaşayan Hacı adayları kura sonuçlarını araştırıyor. Kura sonuçları anbean sayfamızda güncellenmektedir. Sonuçlar, ayrıca Diyanet'in resmi internet adresinden T.C. Kimlik no ile sorgulanabilecek. Peki, Diyanet Hac kura sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası..

09.01.2020 10:33 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





