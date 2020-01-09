diyanet.gov.tr: Hac kuraları 9 Ocak 2020 sorgulama ve Hac kuraları sonuç sorgulama sayfası ve ekranı binlerce hacı adayı tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti. Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldiği bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah'in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar.

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