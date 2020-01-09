Başkan Erdoğan dünya liderlerinin katılımıyla TürkAkım'ın vanasını açtı!

İki lider tarihi proje için İstanbul'da bir araya geldi. Vanayı çevirdi. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz enerji merkezi olmak" dedi.
Putin ise şu mesajı verdi: Türkiye ve Rusya birçok projeyi daha hayata geçirecektir. Yeni başarılara imza atacağız.
935 kilometre uzunluğunda, 2 boru hattından oluşuyor.
Rusya'nın Anapa kentinden başlıyor.
Türkiye'ye Kıyıköy'den giriş yapıyor.
Hatla yılda 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşınacak.
ENERJİK TÜRKİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin ile tarihi proje TürkAkım'ı açtı. Önemli mesajlar paylaştı:
BUNDAN bir ay önce TANAP'ı aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile resmen hizmete açtık. TANAP ile 16 milyar metreküplük gazı Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk.
HEDEFİMİZ ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin hayata geçme şansı yoktur.
ÜLKEMİZİN çıkarlarına dayalı, kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.
SAYIN Putin'in güçlü iradesiyle de ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık.
YATIRIMLARIMIZ 10'ar milyar doları aştı. Akkuyu'da ciddi aşamaya geldik. TürkAkım sembol olacak.
SAHİP olduğumuz potansiyelin ortaya çıkaracağı katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz.
TIPKI bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi "Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir".
Rus lider Putin: Rus doğalgazının Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye'ye değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Eminim Türkiye ve Rusya gelecekte birçok projeyi daha birlikte hayata geçirecektir. Gelecekte yeni başarılara imza atacağız.
AVRUPA'YI ISITACAK
TÜRKAkım, deniz kesimi 935 kilometre uzunluğunda ve 2 boru hattından oluşuyor.
İLK hattan Türkiye'ye aracısız gelecek olan doğal gaz, Batı Sibirya yataklarından çıkıyor.
TÜRKİYE'YE gelen doğalgazın kapasitesi, yılda 15.75 milyar metreküp.
İKİNCİ hattan gelecek olan doğalgaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a sevk edilecek.
RUSYA'NIN Anapa kentinden başlayan hat, Türkiye'ye Kıyıköy'den giriş yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.