Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 9 Ocak Meteoroloji il il hava durumu uyarıları...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körefezi'inde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.