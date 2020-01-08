

Bir televizyon programında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Prof. Celal Şengör'ün Kanal İstanbul'un depremle ilişkisi olmadığı yönündeki açıkmaları hatırlatıldı.

Gazeteci Neghan Alçı, "İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası Celal Şengör'ün olduğu canlı yayında 'Hocam emrinizdeyiz, bilimin emrindeyiz' demiştiniz. Celal Şengör 2 hafta önce Fatih Altaylı'ya yaptığı Kanal İstanbul açıklamasında, 'Kanal depremi tetiklemez. Buradan çıkacak toprağın ağırlığı 300 milyar kilogramdır. Onun yerine geçecek olan deniz suyu aşağı yukarı 121 kilogramdır. Yani burada meydana gelecek hafifleme 170 milyar kilogramdır. Deprem ile Kanal İstanbul arasında bir ilişki yoktur' demiş. Başka konularda sıkıntı çıkarsa Sayın Erdoğan'a ilk ben karşı çıkarım ama depremle ilgili bir sıkıntı yok' diyor. Ne diyorsunuz?" ifadeleriyle bir soru yöneltti.

O CELAL ŞENGÖR'ÜN FİKRİ

Ekrem İmamoğlu ise bu soru karşısında önce "O Celal Şengör'ün fikri. Ben bilmiyorum izlemedim" dedi.

Daha sonra yeniden söze giren Ekrem İmamoğlu, "Sayın Celal Şengör'ü fikirlerini beyan etmesi için İstanbul'un en değerli kurumunun çalıştayına davet ettik. Bir mazeretinden dolayı katılmayacağını beyan etti. Dolayısıyla biz her fikre açığız. Ne söylediğini, ne için savunduğunu bilmiyorum sadece şimdi sizin anlattığınız kadarını dinliyorum. 2-3 cümleye sığacak mesele değil. Bizim eriştiğimiz bilim insanlarının fikirleri ise tersi yönde. Ama bu şu değil yani; 15-20-8 kilometre açıktaki fay hattını harekete geçirecek demiyor, tetikler diyor" şeklinde konuştu.

CELAL ŞENGÖR CANLI YAYINA BAĞLANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapan Celal Şengör, Kanal İstanbul'un tartışıldığı canlı yayına bağlandı.



KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEMEZ

Depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusuna açıklık getiren Celal Şengör, "Kanal İstanbul depremi tetiklemez" dedi.

Şengör, sunucu Didem Arslan'ın "Peki oraya 500 bin kişi götürülürse ne olur? sorusuna, "Deprem tetiklenmez" sözleriyle cevap verdi.