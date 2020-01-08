TürkAkım projesi neden önemli? Doğalgaza indirim kapıda!

Türkiye, son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi.
Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vana açma günü geldi.
Türkiye, son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi.
Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vana açma günü geldi.
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