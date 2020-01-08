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  • 08.01.2020 15:49
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:52

TürkAkım projesi neden önemli? Doğalgaza indirim kapıda!

Son dakika haberine göre, Rus gazının üzerinden Avrupa'ya iletme projesi olan TürkAkım projesi, 'da doğalgaz fiyatlarını düşürdü. Tarihi proje ile birlikte Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarının da ciddi boyutta düşeceği öngörülüyor.

Türkiye, son yıllarda dünyada ses getiren dev projelerin kilit noktası haline geldi.

Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan TANAP projesinde vananın açılmasının ardından şimdi de TürkAkım'da vana açma günü geldi.

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