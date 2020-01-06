AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.







GÜNDEMDE NELER VAR?

A Haber ekibinden Levent Eke, AK Parti'nin kritik toplantısına dair detayları canlı yayında paylaştı. Eke, iki toplantının da gündeminin son derece sıcak olduğunu belirtti. Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'i hedef alan saldırıları ve Türkiye sınırına yönelen göç dalgası karşısında atılacak adımlar enine boyuna değerlendiriliyor olacak.







KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gerilen ABD-İran ilişkileri de yine masadaki başlıklardan olacak. Türkiye'nin gerilimi azaltmak için atacağı adımlar gözden geçirilecek.



PUTİN'İN ZİYARETİ

Rusya lideri Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyareti bekleniyor. Putin'in ziyareti de yine toplantının başlıkları arasında.



TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.