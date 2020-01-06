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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:29

Son dakika: MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte masadaki kritik konular

Son dakika haberi... Merkez Karar ve (MKYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda ve konuları, Süleymani suikasti sonrası gerilen ABD-İran ilişkileri ve Putin'in ziyaretinin öne çıkan başlıklardan olması bekleniyor.

AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı

Merkez Karar ve (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.



GÜNDEMDE NELER VAR?
A Haber ekibinden Levent Eke, AK Parti'nin kritik toplantısına dair detayları canlı yayında paylaştı. Eke, iki toplantının da gündeminin son derece sıcak olduğunu belirtti. ve başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'de rejim güçlerinin 'i hedef alan saldırıları ve Türkiye sınırına yönelen göç dalgası karşısında atılacak adımlar enine boyuna değerlendiriliyor olacak.



KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gerilen ABD-İran ilişkileri de yine masadaki başlıklardan olacak. Türkiye'nin gerilimi azaltmak için atacağı adımlar gözden geçirilecek.

PUTİN'İN ZİYARETİ
Rusya lideri Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyareti bekleniyor. Putin'in ziyareti de yine toplantının başlıkları arasında.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR
MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü 'in açıklama yapması bekleniyor.

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