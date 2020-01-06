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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:02

bu kez baltayı taşa vurdu! Türk iş yerlerini hedef alan PKK yanlış adresi kundakladı!

Arupa’da Türklerin iş yerlerine saldırılar düzenleyen hain terör örgütü , bu kez baltayı taşa vurdu. Terör örgütü üyeleri Şubesi Başkanı 'in iş yerini kundakladıklarını duyurdu. Murat Şahin ise kundaklanan fabrikanın kendisine ait olmadığını belirtti.

Türk iş yerlerini hedef alan PKK yanlış adresi kundakladı!

Son aylarda Avrupa'da Türk iş yerleri başta olmak üzere cami, dernek ve vakıfları hedef alan terör örgütü mensupları bu kez 'de bir iş yerini kundakladı. Ateşe verilen iş yerinin (UID) İsviçre Şubesi Başkanı 'in olduğunu düşünen terör örgütü mensupları, yayın organları üzerinden, "İsviçre'nin Buckten kentindeki Türk faşistin fabrikasında yangın" ifadelerini kullandı.

"BEN DOĞRULARIMDAN VAZGEÇMEM"
Terör örgütü mensupları, "Murat Şahin, Buckten'de bir et fabrikasının sahibi. Dün gece oraya gittik ve fabrikayı ateşe verdik. Hedefimiz, Şahin'e büyük ekonomik zarar vermekti" diye itirafta da bulundu. Şahin ise, "Ateşe verilen iş yeri benim değil. Kime ait olduğunu da bilmiyorum. Bunlar adresi şaşırmışlar. Beni doğrularımdan, ülke sevdamdan hiç kimse vazgeçiremez. Avrupa ülkeleri artık gözünü açsın ve bunların gerçek yüzünü görsün" diye konuştu.

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