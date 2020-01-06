Son aylarda Avrupa'da Türk iş yerleri başta olmak üzere cami, dernek ve vakıfları hedef alan terör örgütü PKK mensupları bu kez İsviçre'de bir iş yerini kundakladı. Ateşe verilen iş yerinin Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin'in olduğunu düşünen terör örgütü mensupları, yayın organları üzerinden, "İsviçre'nin Buckten kentindeki Türk faşistin fabrikasında yangın" ifadelerini kullandı.

"BEN DOĞRULARIMDAN VAZGEÇMEM"

Terör örgütü mensupları, "Murat Şahin, Buckten'de bir et fabrikasının sahibi. Dün gece oraya gittik ve fabrikayı ateşe verdik. Hedefimiz, Şahin'e büyük ekonomik zarar vermekti" diye itirafta da bulundu. Şahin ise, "Ateşe verilen iş yeri benim değil. Kime ait olduğunu da bilmiyorum. Bunlar adresi şaşırmışlar. Beni doğrularımdan, ülke sevdamdan hiç kimse vazgeçiremez. Avrupa ülkeleri artık gözünü açsın ve bunların gerçek yüzünü görsün" diye konuştu.