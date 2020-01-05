Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te konuk olduğu programda ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TALİMATI IMF'DEN ALIYORLARDI"

2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Bunlar faizciydi" ifadelerini kullandı.

"2020'DE FAİZ DE ENFLASYON DA TEK HANELİ OLACAK"

Erdoğan, "Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli olacak." şeklinde konuştu.