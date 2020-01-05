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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 07:07

'den Marmara için son dakika yoğun kar ve hava durumu uyarısı! ?

Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, Marmara Bölgesi'nde ise kar yağışının yoğun olması bekleniyor. Peki,

Meteoroloji'den Marmara için yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Marmara Bölgesi'ndeki yoğun kar yağışına dikkat çekti. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 6 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

MARMARA İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için kar uyarısı bulunmuyor. Meteoroloji bugün İstanbul için sanağak yağış uyarısında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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