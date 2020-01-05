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  • 06.01.2020 01:27
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 01:28

nden 'hane' açıklaması

öğrencilerine daha önce sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verirken, 'bütçe kısıtlılığı' diyerek bu hizmeti sona erdirmişti. Üniversite'den yapılan yeni açıklamada bu karardan vazgeçildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, " Rektörlüğümüz, hane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesinden 'yemekhane' açıklaması

'nde 2 Ocak'tan itibaren hanelerde kahvaltı verilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkı tek öğüne indirildi. Alınan kararlar sonrası öğrenciler üniversite yönetimine tepki gösterdi.

KARAR GERİ ALINDI
için alınan karar sonrası gelen tepkilerin karşısında Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi.

İşte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan o açıklama:

İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

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