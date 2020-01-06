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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 22:18

'lı terörist 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçan terörist, ilçesi yakınlarındaki 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

2'si daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçan terörist, 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın 'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan terörist, ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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