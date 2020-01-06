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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:47

'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı 'li mevkidaşı ile telefonda görüştü. Akar-Esper görüşmesinde, 'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

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