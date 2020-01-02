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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 19:00

Son dakika: Libya'dan Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Son dakika haberine göre Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, TBMM'de kabul edilen sinden ötürü mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Libya'dan Türkiye'ye tezkere teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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