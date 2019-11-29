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  • 29.11.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:59

'dan hadsiz hareket! Başkan Erdoğan'ın taklidini yaptı

Her hareketiyle büyük tepki toplayan Amerikan sermayeli 'nin provokatif sunucusu , son saygısızlığıyla sınırları zorladı. Portakal, canlı yayın sırasında Başkan Erdoğan'ı taklit etti.

Anahaber sunucusu , bu kez saygı sınırlarını zorlayarak canlı yayında Başkan 'ın taklidini yaptı.

Portakal, bununla da kalmayıp küstah ifadelerde bulundu.

İşte Portakal'ın o ifadeleri:

"İhalesi olsa daha iyi değil miydi yani? En yüksek parayı veren alacaktı ve bu milletin faydasına olacaktı belki. Bir de Cumhurbaşkanı söylerken çok büyük bir paraymış gibi, '50 milyon dolar, 50 milyon dolar' Türkiye için 50 milyon dolar nedir ki?" dedi.

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