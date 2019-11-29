Fox TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, bu kez saygı sınırlarını zorlayarak canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı.
Portakal, bununla da kalmayıp küstah ifadelerde bulundu.
İşte Portakal'ın o ifadeleri:
"İhalesi olsa daha iyi değil miydi yani? En yüksek parayı veren alacaktı ve bu milletin faydasına olacaktı belki. Bir de Cumhurbaşkanı söylerken çok büyük bir paraymış gibi, '50 milyon dolar, 50 milyon dolar' Türkiye için 50 milyon dolar nedir ki?" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.