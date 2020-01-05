ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Middle East Eye'da yayınlanan bir analize göre, Amerikan istihbaratı Kasım Süleymani'nin Tahran'dan başlayan yolculuğunu adım adım izlemiş.

TAHRAN'DAN ŞAM'A VE ORADAN LÜBNAN'A GEÇTİ

İddiaya göre, Kasım Süleymani Tahran'dan havayolu ile önce Şam'a gitti. Burada kimse ile görüşmeden Lübnan'a geçiş yaptı. Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüşen Süleymani, toplantıda 'ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik son saldırısı ile Amerikan büyükelçiliğine yönelik baskınları' ele aldı.

UÇAĞI 2 SAAT ROTAR YAPTI

Süleymani görüşmenin ardından tekrar Şam Havalimanı'na geçti. Planlanan uçuş kalkış saati 20:20 olarak belirlenmişti ancak henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle uçağı 2 saat rotar yaptı.

AMERİKAN İSTİHBARATI ÖNCEDEN BİLİYORDU

İddiaya göre, Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'na iniş yapacağı ve Haşdi Şabı Komutanı Ebu El-Mühendis tarafından karşılanacağı Amerikan istihbaratınca önceden biliniyordu.

Kasım Süleymani'nin Amerikan istihbaratına yakalanmamak için uzun yıllar boyunca çok dikkatli davrandığının altı çizilen analizde şu ifadelere yer verildi:

"Seyahatlerinde havayolunu kullandı, tarih ve varış noktasını bildirmeden uçtu. Pasaport damgalatmamak için gayriresmi kanalları kullandı. Sıradan arabalarla ve az insanla hareket etti. Takip edilmeleri zordu ama Bağdat-Şam havalimanları Amerikan istihbarat kaynaklarıyla doluydu"

ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL PATLAK VERDİ?

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların bulunmadığı belirtilmişti.