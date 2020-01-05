Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.01.2020 13:33
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 13:47

'dan Trump'a: Takım elbiseli terörist!

'ın 'daki kılıcı olarak bilinen Kasım Süleymani'nin tarafından öldürülmesi, iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. İran Haberleşme ise, Trump için 'Takım elbiseli terörist' ifadelerini kullandı.

Takım elbiseli terörist!

Dışişleri Bakanı , Başkanı 'ın "Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız" sözlerine yanıt verdi. Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN CEVAP
Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kültürel yerleri hedeflemek bir savaş suçudur. ABD'nin Batı Asya'daki kötü huylu varlığının sonu başladı.' ifadelerini kullandı.

"TRUMP TAKIM ELBİSELİ TERÖRİST"
Reuters'ın aktardığına göre, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri ise yaptığı açıklamada, Trump için , Hitler ve benzetmesi yaparak, 'Hepsi kültürlerden nefret ediyor' ifadelerini kullandı.

Cahromi, 'Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez. Trump takım elbiseli bir teröristtir.' dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
Trump daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİran'dan Trump'a: Takım elbiseli terörist!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri