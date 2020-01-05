İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız" sözlerine yanıt verdi. Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN CEVAP

Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kültürel yerleri hedeflemek bir savaş suçudur. ABD'nin Batı Asya'daki kötü huylu varlığının sonu başladı.' ifadelerini kullandı.

"TRUMP TAKIM ELBİSELİ TERÖRİST"

Reuters'ın aktardığına göre, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi ise yaptığı açıklamada, Trump için DAEŞ, Hitler ve Cengiz Han benzetmesi yaparak, 'Hepsi kültürlerden nefret ediyor' ifadelerini kullandı.

Cahromi, 'Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez. Trump takım elbiseli bir teröristtir.' dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."