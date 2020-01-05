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Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz bölgesinde cenaze töreni düzenleniyor. Törene yüz binlerce İran vatandaşı katılırken, sık sık sloganlar atılarak intikam yeminleri ediliyor.

05.01.2020 11:14 - Son Güncelleme: 05.01.2020 11:19
Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

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Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi.

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

Törene katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

Süleymani'nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek.

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