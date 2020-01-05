Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni

ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz bölgesinde cenaze töreni düzenleniyor. Törene yüz binlerce İran vatandaşı katılırken, sık sık sloganlar atılarak intikam yeminleri ediliyor.

05.01.2020 11:14 - Son Güncelleme: 05.01.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





