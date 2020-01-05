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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 08:29

İran'ın iddiasına Türkiye'den yalanlama

Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani akşam saatlerinde 'nin öldürülmesi olayına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, görüşmede Erdoğan'ın ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddia etti. Ancak TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Başkan Erdoğan'ın "şehit" ifadesi kullanmadığını açıkladı.

İran'ın Kasım Süleymani iddiasına Türkiye'den yalanlama

Başkan 'ın, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı son dakika telefon görüşmesinde için "şehit" ifadesi kullandığı iddiaları asılsız çıktı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından iki liderin görüşmesine dair detayları paylaştığı açıklama, TRT World'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili tarafından kesin bir dille yalanlandı. Üst düzey yetkili, Başkan Erdoğan'ın, Ruhani ile yaptığı görüşmede ABD'nin füze saldırısı ile ölen Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadığını belirtti.

KESİN BİR DİLLE YALANLAMA GELDİ
TRT World'e konuşan üst düzey yetkili şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme sırasında Kasım Süleymani'nin resmi unvanı münasebetiyle muhatabına taziyelerini sunmuşlardır. Görüşmede Süleymani hakkında "şehit" ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır. Cumhurbaşkanımız, diplomatik temasların önemini vurgulayarak, İran'a gerginliği artırabilecek adımlardan imtina etme çağrısında bulunmuşlardır."

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından iki liderin telefon görüşmesine dair detaylar paylaştı ve Erdoğan'ın Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı ileri sürdü.

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