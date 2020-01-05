ABD'nin Kasım Süleymani suikastı, dünyada büyük yankı uyandırdı. İran, tehdit üzerine tehdit yağdırdı. Camiye savaş bayrağı astı.
Bağdat'taki cenaze törenine devlet yetkilileri de katıldı. Binlerce kişi intikam yemini ederken ABD üslerine füze yağmaya başladı.
ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ
4 füzeyle vurulan Süleymani'nin aracı paramparça oldu.
ABD'nin bölgede çok sayıda AWACS'ı bulunuyor. Bu uçaklar DEAŞ'la mücadele operasyonlarında kullanılıyor.
İLK TÖREN BAĞDAT'TA
İran'ın illegal operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi, en yakınında bulunan CIA ajanı ele verdi.
AWACS BULDU FÜZELER VURDU
ABD, İranlı General Kasım Süleymani'nin programını en yakınındaki CIA ajanından öğrendi. Bölgedeki ABD güçleri de Süleymani'yi adım adım izledi. Beyrut-Şam- Bağdat üçgeninde yapacağı seyahat saniyesine kadar netleştirildi. Özel jetle Şam'a geçen Süleymani, 2 Ocak gecesi büyük gizlilik içinde havaalanına gitti. Saat 00.30'u gösterdiğinde özel uçağına kalkış emrini verdi. Bölgede aralıksız devriye gezen ABD'nin AWACS Erken Uyarı Uçağı da aynı dakikalarda elektronik istihbarat faaliyetine hız verdi. Hava hareketliliğini anbean komuta merkezine iletti. Süleymani'yi taşıyan uçak 02.00'ye doğru Bağdat Havaalanı'na indiğinde füzelerle donatılmış ABD araçları çoktan bölgeye intikal etmişti. Süleymani gece karanlığında uçaktan indi. Protokol kapısından geçti. Kendisini karşılayan Şii milislerin çatı örgütü Haşdi Şabi'nin ikinci adamı El Mühendis'le birlikte Toyota Jeep'e bindi. Karargaha doğru ilerlerken ABD füzeleri ateşlendi. Bölgeyi bir kez daha ateş ve kaosa sürükleyecek suikast gerçekleştirildi.
DÜŞMANI 800 KM'DEN TANIYOR!
Tam adı Havadan Uyarı ve Denetim Sistemi olan AWACS'ın özellikleri şunlar:
Uçak 30.000 feet irtifada görev yapabiliyor.
Yaklaşık 800 km ötedeki tüm hava ve deniz unsurlarını tespit edebiliyor.
Ayrıca bu unsurları fotoğraflayabiliyor.
Düşman tarafından algılanamayacak tek bir kanal üzerinden yayın yapabiliyor.
Havada diğer uçaklara yakıt verebiliyor.
Tam takviye, ekip ve donanım ile 18 saat havada görev ve faaliyetlerini icra edebiliyor.
Uçakta görev radarı, dost düşman tanıma sistemi, Telsiz ve veri link sistemleri yer alıyor.
Uçakta minimum 12, maksimum ise 19 personel görev yapabiliyor.
DEAŞ'A KARŞI GÖREV YAPIYOR
ABD'nin bölge ülkelerindeki çeşitli üslerinde çok sayıda AWACS (Havadan Uyarı ve Denetim Sistemi) uçağı var. Bunlar DEAŞ'la mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ta kullanılıyor.
İNTİKAM YEMİNİ
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için dün Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazelerin Kerbela ve Necef'e götürüleceği burada da tören yapılacağı ve Mühendis'in cenazesinin Necef'te defnedileceği belirtildi. Süleymani'nin cenazesinin ise İran'a götürülerek, burada da yapılacak törenlerin ardından Salı günü memleketi Kirman'da defnedilmesi bekleniyor...
CENAZE ARACI CHEVROLET
ABD'nin düzenlediği saldırıyla öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu El-Mühendis'in cenazeleri yine ABD otomobil markası olan Chevrolet'e ait kamyonetlerle taşındı.
İran, "ABD'nin 35 hayati noktası menzilimizde" açıklamasını yaptı. Akşam saatlerinde ise ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 roket, Balad askeri üssüne de 3 roket atıldı.
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