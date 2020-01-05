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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 14:17

'ndan kritik görüşme!

, ile görüştü. Görüşmede ve arasındaki kriz ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik görüşme!

, ile görüştü. Görüşmede ve arasındaki kriz ele alındı.

'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab görüştüğü, görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

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