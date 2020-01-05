Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki kriz ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab görüştüğü, görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi.
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