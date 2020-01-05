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  • 05.01.2020 13:18
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 13:18

'cü Baransu bu sefer de hakimlere hakaretten ceza aldı!

Hakkında açılan ‘’ davası kapsamında tutuklu yargılanan , kaleme aldığı bir yazıda Balyoz davasının görüldüğü 4. heyetine ‘Hakaret’ ve ‘iftira’ attığı gerekçesiyle bir kez daha ağır ceza aldı.

FETÖ'cü Baransu bu sefer de hakimlere hakaretten ceza aldı!

Hakkında açılan '' davası kapsamında halen 'nde tutuklu olarak bulunan , geçtiğimiz yıllarda Fuatavni olarak bilinen Haberdar.com isimli haber sitesinde Balyoz kumpasına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Yazısında Balyoz davasının görüldüğü 4. heyetini hedef aldığı belirlendi. FETÖ'ye ait olduğu bilinen söz konusu haber sitesinde yayınlanan yazı hakkında yapılan şikâyet sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İDDİA VE YORUMLARLA HAKARET
Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, incelemeye alınan yazı dizisinin 10-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında haberdar.com isimli internet sitesinde yayınlandığı ifade edildi. 'Mehmet Baransu Balyoz gerçeklerini yazdı' ve diğer başlıklı yazılarda emekli Orgeneral ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine karşı hakaret ve iftira içerikli sözlerin bulunduğu belirtilen yazı dizisinin tamamen yorum ve iddialar üzerine kurulu olduğu ifade edildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede Mehmet Baransu şüpheli olarak bulunurken müşteki olarak Orgeneral Çetin Doğan yer aldı. İddianamede 5 isim mağdur olarak bulundu.

Savcılık, Mehmet Baransu'nun 'İftira', 'Hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dava ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

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